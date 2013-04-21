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Копирайтер на долгое сотрудничество
Требуется опытный копирайтер для долгосрочного сотрудничества. На регулярной основе нужны статьи на разные тематики, объем работы – 5 статей в неделю по 5–7 тысяч знаков, в будущем возможно увеличение объема.
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