Пакет текстов для сайта про аквариумы.

Здравствуйте. На сайте http://aquatandem.ru появился новый раздел http://www.aquatandem.ru/catalog/1365071836.htm

Его надо наполнить продающим уникальным текстом с вхождениями ключевых слов.

Текст нужен к каждой категории (прямоугольные, панорамные, декоративные) и к каждой модели.

Нужно как описание категории справа от названия http://clip2net.com/s/4WHMxo (здесь нужно "вкусное", продающее описание без техдеталей, можно оставить только объём), так и текст внизу http://clip2net.com/s/4WI2T4, а также текст внутри каждой модели.

Чтобы было легче понять, можно посетить вот этот раздел. http://www.aquatandem.ru/catalog/1259309548.htm

Aquatlantis нужно заполнить аналогично.