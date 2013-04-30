Пакет текстов для сайта про аквариумы.

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Завершен21 заявка331 просмотр

Здравствуйте. На сайте http://aquatandem.ru появился новый раздел http://www.aquatandem.ru/catalog/1365071836.htm

Его надо наполнить продающим уникальным текстом с вхождениями ключевых слов.

Текст нужен к каждой категории (прямоугольные, панорамные, декоративные) и к каждой модели.

Нужно как описание категории справа от названия http://clip2net.com/s/4WHMxo (здесь нужно "вкусное", продающее описание без техдеталей, можно оставить только объём), так и текст внизу http://clip2net.com/s/4WI2T4, а также текст внутри каждой модели.

Чтобы было легче понять, можно посетить вот этот раздел. http://www.aquatandem.ru/catalog/1259309548.htm

Aquatlantis нужно заполнить аналогично.

12 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

irina125
49 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$30
30 дней
Спасибо Ирине за замечательно выполненную работу. Тексты, которые она написала даже не понадобилось редактировать, всё подошло с первого раза. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Приятно было сотрудничать с таким замечательным заказчиком. Антон четко формулирует ТЗ, очень корректен и пунктуален. Работать с ним - удовольствие. Желаю ему удачи и хороших исполнителей. С удовольствием буду работать над его заказами, если ему понадобится.

Заявки фрилансеров

irina125
49 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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