для сайта alfasgroop.ru объем на текущий момент по готовому ТЗ: 67тыс симв. Нужны, прежде всего, адекватные тексты! Цена 1000 симв без пробелов = до 100 руб. Нужно ...
Написание статей, обзоров
Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные,
для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы.
Грамотность! Умение правильно вписывать анкоры. Если вам близка по духу эта тематика и вы бы хотели писать статьи на постоянной основе напишите нам!
Заявки фрилансеров
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