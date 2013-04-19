Написание статей, обзоров

Нужен человек, который смог бы писать обзоры или статьи, чтобы они были интерестные и читабельные,

для людей.Тематика - товары для взрослых, статьи на такую тематику. Мат, и нецензурные слова неприемлемы.

Грамотность! Умение правильно вписывать анкоры. Если вам близка по духу эта тематика и вы бы хотели писать статьи на постоянной основе напишите нам!