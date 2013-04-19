На постоянную удаленную работу копирайтер-рерайтер

Требуется человек (или несколько), который будет наполнять сайты хорошим, качественным и интересным контентом.

Все сайты туристические, информацию нужно искать самому на заданную тему или шаблону, готовить текст и публиковать на сайте (информация в разделы, статьи, новости, обзоры, отзывы и другое).

Управлять нужно контентом нескольких сайтов.

Объем работ большой, пишите цену за 1000 символов готового и опубликованного текста, а также объем в день и неделю.

Уникальность - 95% и более.