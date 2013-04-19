Приветствую. Нужен рерайтер на ежедневную работу. Требуется писать простые, но уникальные тексты на разные темы. Объем - 30k в день и больше. Схема работы - получаете темы, через сутки ...
На постоянную удаленную работу копирайтер-рерайтер
Требуется человек (или несколько), который будет наполнять сайты хорошим, качественным и интересным контентом.
Все сайты туристические, информацию нужно искать самому на заданную тему или шаблону, готовить текст и публиковать на сайте (информация в разделы, статьи, новости, обзоры, отзывы и другое).
Управлять нужно контентом нескольких сайтов.
Объем работ большой, пишите цену за 1000 символов готового и опубликованного текста, а также объем в день и неделю.
Уникальность - 95% и более.
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