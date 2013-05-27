Рерайт описаний товаров для магазина

Тематика – товары для детей (питание, памперсы, гигиена…).

Нужно рерайтить готовые описания товаров и добавлять их на сайт через простую Админку.

Оплата за выполненный объем из расчета 30 рублей 1000 знаков.

Оплата WMR

Нужно несколько человек.

Отдельно писать тексты или отдельно добавлять тексты – не рассматриваю, только написание и добавление.

Приступить надо сегодня.

Ежедневный объем - не менее 40 описаний.

Уникальность 98-100%

Пишем свои заявки тут с указанием ICQ.