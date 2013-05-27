Рерайт описаний товаров для магазина

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Завершен7 заявок354 просмотра

Рерайт описаний товаров для магазина

Тематика – товары для детей (питание, памперсы, гигиена…).

Нужно рерайтить готовые описания товаров и добавлять их на сайт через простую Админку.

Оплата за выполненный объем из расчета 30 рублей 1000 знаков.

Оплата WMR

Нужно несколько человек.

Отдельно писать тексты или отдельно добавлять тексты – не рассматриваю, только написание и добавление.

Приступить надо сегодня.

Ежедневный объем - не менее 40 описаний.

Уникальность 98-100%

Пишем свои заявки тут с указанием ICQ.

12 лет назад
demon723
Дмитрий 
53 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Хороший работник рекомендую.
Работать с Дмитрием приятно: вежливое общение, точное и понятное ТЗ, мгновенная оплата.
petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Приятно работать, все четко в срок из без лишних напоминаний. Спасибо.
Доброжелательный заказчик, приятен в общении. Почти всегда на связи, готов ответить на все вопросы. С оплатой проблем не возникало, все в срок и в полном объеме. Спасибо за сотрудничество!
surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Качественный рерайт в короткие сроки. Рекомендую.
++

Заявки фрилансеров

Julia_st
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
petrivka
Надежда 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
surgan
Юлия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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