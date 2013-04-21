Рерайт 16 статей

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Завершен4 заявки171 просмотр

Ниже приложен файл с 16-ю определениями, описание которых надо найти в интернете и отрерайтить (определения такие как, например, "каботаж", "фрахтователь", "личный досмотр" и проч).

Каждое описание - по 700-1000 символов.

Уникальность 85-100%.

Цена вопроса - 500 рублей

12 лет назад
belii076439
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$15
1 день
Очень быстрое исполнение заказа, внесение изменений по первой просьбе. Грамотное исполнение. Рекомендую к сотрудничеству.
Евгений предоставил четкое задание, аванс и моментальную оплату. Очень вежливый и пунктуальный человек)

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Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
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