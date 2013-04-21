Здравствуйте! Нужны 2 уникальных текста, один о строительстве, второй о ремонтах, где-то по 1000-1500 знаков каждый. Жду ваши предложения, только в проекте, в приват не писать. Предложения без цены и срока отклоняются. ...
Рерайт 16 статей
Ниже приложен файл с 16-ю определениями, описание которых надо найти в интернете и отрерайтить (определения такие как, например, "каботаж", "фрахтователь", "личный досмотр" и проч).
Каждое описание - по 700-1000 символов.
Уникальность 85-100%.
Цена вопроса - 500 рублей
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