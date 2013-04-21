Ищу рерайтера и копирайтера на долгосрочное сотр.

Здравствуйте. Требуется сотрудник для написания статей на сайт.Текстовое задание - статья на 1000 знаков без пробелов, тема (на моё усмотрение).Не оплачивается.

Обязательные требования:

• Наличие портфолио

• Грамотность

• Обязательность и пунктуальность, умение соблюдать сроки.

• Умение писать четко по делу и без воды, в день делать не менее 10 тысяч знаков.

Постоянное сотрудничество, премии за качественную работу. Оплата рерайтинг – 25 рублей килознак без пробелов, копирайтинг – 30 рублей.