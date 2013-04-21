Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по низкой цене, поэтому просьба сразу указывать примерную минимальную цену, за которую вы готовы работать. Для получения более подробной информации укажите свой e-mail