Написание статей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок438 просмотров

Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по низкой цене, поэтому просьба сразу указывать примерную минимальную цену, за которую вы готовы работать. Для получения более подробной информации укажите свой e-mail

Написание статей
12 лет назад
totalitarist
Александр 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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