Рерайт новостей, обзоров - банки/кредиты

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок258 просмотров

Нужен простой или глубокий рерайт новостей

Обзоров новых кредитных предложений от различных любых банков и организаций России.

Предоставляются темы, категории для текстов. Слова по которым можно искать новости, обзоры.

С Вас поиск свежих новостей, обзоров по этим темам, дальше переделать заголовки, текст.

Ссылка на одну-две тематические картинки (для каждого текста свои отдельные картинки).

Если будет видео - видео ссылка.

Каждый текст от 500 до 2000зн.

Цена рассматривается до 1$ за 1000зн.

По объёму: - в неделю нужно 30-50тыс. знаков.

Возможно увеличение объёмов в процессе.

Важна уникальность текстов (близко к 100%).

Орфографическая и пунктационная грамотность.

Читабельность, связность слов и предложений.

Хотелось бы видеть пример работ в виде:

Оригинал и рядом Ваш текст полученный из источника.

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Также _дополнительно_ изучается вопрос с Вашим размещением, постингом. CMS - джумла, компонент k2.

Дополнительно - нужно уникализировать картинку (поменять название файла, размер, возможно в фотошопе совместить картинки, вставить туда что-нибудь - оригинальность чтобы получилась).

Максимально разнообразно оформить тексты - заголовки, абзатцы - всё это делается в удобном редакторе, не сложнее чем в word.

Плавное размещение: не в один день - все 30-50тыс. знаков, а разбить по дням. В любое время - как будет удобно.

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Просьба написать Вашу цену с размещением и если размещение не интересно - без этого.

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Было бы удобно оплачивать wmr, wmz (имеется персональный аттестат с bl > 350, если как-то смущает отсутствие отзывов здесь).

Или карта сбербанка РФ.

Joomla
12 лет назад
partnershop
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
5 дней
Тексты на высшем уровне. Отличное качество и сроки выполнения. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик. Пунктуален в заданиях. С оплатой нет никаких проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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