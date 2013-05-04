Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по ...
Рерайт новостей, обзоров - банки/кредиты
Нужен простой или глубокий рерайт новостей
Обзоров новых кредитных предложений от различных любых банков и организаций России.
Предоставляются темы, категории для текстов. Слова по которым можно искать новости, обзоры.
С Вас поиск свежих новостей, обзоров по этим темам, дальше переделать заголовки, текст.
Ссылка на одну-две тематические картинки (для каждого текста свои отдельные картинки).
Если будет видео - видео ссылка.
Каждый текст от 500 до 2000зн.
Цена рассматривается до 1$ за 1000зн.
По объёму: - в неделю нужно 30-50тыс. знаков.
Возможно увеличение объёмов в процессе.
Важна уникальность текстов (близко к 100%).
Орфографическая и пунктационная грамотность.
Читабельность, связность слов и предложений.
Хотелось бы видеть пример работ в виде:
Оригинал и рядом Ваш текст полученный из источника.
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Также _дополнительно_ изучается вопрос с Вашим размещением, постингом. CMS - джумла, компонент k2.
Дополнительно - нужно уникализировать картинку (поменять название файла, размер, возможно в фотошопе совместить картинки, вставить туда что-нибудь - оригинальность чтобы получилась).
Максимально разнообразно оформить тексты - заголовки, абзатцы - всё это делается в удобном редакторе, не сложнее чем в word.
Плавное размещение: не в один день - все 30-50тыс. знаков, а разбить по дням. В любое время - как будет удобно.
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Просьба написать Вашу цену с размещением и если размещение не интересно - без этого.
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Было бы удобно оплачивать wmr, wmz (имеется персональный аттестат с bl > 350, если как-то смущает отсутствие отзывов здесь).
Или карта сбербанка РФ.
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