Авторы на бизнес портал

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки221 просмотр

На бизнес портал требуются авторы для долговременного сотрудничества.

Оплата — 30 рублей за 1000 символов без пробелов.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте написания подобного рода материалов / профильном образовании

2. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.

12 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей

    $500

    Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы на строительный сайт

    На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества. Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Отпишитесь, пожалуйста: 1. Об опыте реального строительства / профильном образовании ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг и редактирование (ENG)

    $50

    Требуется редактирование и рерайтинг некоторых мест в документах. Стиль языка - деловая переписка и бизнес тематика. Требуется человек с опытом работы с договорами и документами. Послеуниверщиков прошу не беспокоить, требуется только практик с хорошими отзывами ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт описаний мотобрендов

    Добрый день. В приложении описания брендов для интернет-магазина мотозапчастей и расходников. Цена - 1$ за 1000 знп. В предложении пишите сроки и примеры подобных работ. Интересует длительное сотрудничество по рерайту текстов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать ТЗ на разработку интернет магазина

    Здравствуйте. Имеется дизайн с версткой и мои соображения о том, как должен управляться магазин из админки. Я вам объясняю в свободной форме про функционал, или вышлю свое ТЗ, от вас написание ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт

    $50

    текст несложный, оплата - 25 руб за килознак на вебмани. Требуется несколько исполнителей. контакты: Skype: plus-invest ICQ: 642829716

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются авторы на группу строительных проектов

    Требуются авторы на постоянное сотрудничество на группу строительных проектов. Отпишитесь пожалуйста: 1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать? 2. Об опыте работы над строительными проектами (приложите ссылки ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад