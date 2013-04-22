Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по ...
Требуется опытный копирайтер
Для нового интернет-проекта требуется копирайтер с опытом работы(доказательным) с контентом финансового направления - инвестиции, трейдинг, forex, опционы. Знания SEO обязательны. Проект большой - работы много. Просьба в заявках указывать желаемую цену оплаты за 1К (без пробелов). Удачи.
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