У нас есть постоянный большой поток работы - написание статей на сайты. Мы нацелены на постоянное сотрудничество. Схема работы: 1) Мы вам высылаем ТЗ(техническое задание на написание статьи). ...
Публикация отзывов на Google maps
1. отзыв нужно написать примеры дам - отзыв несложный . Тематика прокат товаров , для активного отдыха
ОПЛАТА ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОВИСИТ 2 ДНЯ - 2$ или в гривнах грн или пополнение мобильного операторов Украины (в гривнах)!
У кого есть аккаунт в соц сети google+ и google.
Не думаю что будут лишними деньги грн, ведь работы та на 5 минут!
Желателльно из Украины!
Пишите!
Работу дам первым 5 -7 отписавшимся!
Гарантия оплаты !
Отзывы нужно размещать на протяжении этой - недели и майских связано с сезонностью.
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