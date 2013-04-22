Публикация отзывов на Google maps

1. отзыв нужно написать примеры дам - отзыв несложный . Тематика прокат товаров , для активного отдыха

ОПЛАТА ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОВИСИТ 2 ДНЯ - 2$ или в гривнах грн или пополнение мобильного операторов Украины (в гривнах)!

У кого есть аккаунт в соц сети google+ и google.

Не думаю что будут лишними деньги грн, ведь работы та на 5 минут!

Желателльно из Украины!

Пишите!

Работу дам первым 5 -7 отписавшимся!

Гарантия оплаты !

Отзывы нужно размещать на протяжении этой - недели и майских связано с сезонностью.