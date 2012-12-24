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Добрый день Есть несложная работа по разработке дизайна или скорее компоновке двухстороннего еврофлаера для полиграфии. Несрочная и для новичков. Со своей стороны мы всю информацию подготовили. Осталось скомпоновать ...Обработка фотографий39 заявокЗакрыт11 лет назад
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Создание, поддержка групп в FB,VK,ODn Добрый день. Есть в наличии сайт среднего уровня медицинской тематики. (клиника) Необходимо на основе материалов сайта сделать группы в соц сетях. Особое ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад