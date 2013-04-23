Текст на главную интернет-магазина лака для ногтей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок137 просмотров

Необходимо написать текст на главную страницу интернет магазина лака для ногтей. Основные пункты которые нужно осветить: 1) качество premium 2) производство Италия 3)низкая цена, напрямую от производителя. срок сегодня - завтра, обьем 1000-1500 знаков

12 лет назад
alexeybelavin
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Инна написала отличный текст для главной страницы интернет магазина, быстро и живым языком, будем сотрудничать в дальнейшем.
Очень надежный и приветливый заказчик. Всегда на связи, оплата быстрая.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер: написание статей в больших объемах

    У нас есть постоянный большой поток работы - написание статей на сайты. Мы нацелены на постоянное сотрудничество. Схема работы: 1) Мы вам высылаем ТЗ(техническое задание на написание статьи). ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер для продающих сайтов

    Требуется копирайтер, который может написать классный текст для продающих сайтов и сверстать его (оформить на странице). Человек нужен на постоянную работу. Нужен кандидат желательно из Украины ! Тз ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Транспортная компания

    Создание текстов для сайта занимающегося грузоперевозками, транспортировкой. Основная география перевозок: Китай, Россия, Украина. За 2000 знаков цена от 5 до 7$.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Публикация отзывов на Google maps

    $50

    1. отзыв нужно написать примеры дам - отзыв несложный . Тематика прокат товаров , для активного отдыха ОПЛАТА ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОВИСИТ 2 ДНЯ - 2$ ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новостник (спорт)

    Здравствуйте Ищу человека, который будет выполнять рерайт новостей спорта и покера, рассчитываю на длительное сотрудничество. Основное требование: самостоятельный поиск новостей, их в сети очень много. Также текст ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется опытный копирайтер

    Для нового интернет-проекта требуется копирайтер с опытом работы(доказательным) с контентом финансового направления - инвестиции, трейдинг, forex, опционы. Знания SEO обязательны. Проект большой - работы много. Просьба в заявках указывать желаемую цену оплаты за 1К (без ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт новостей, обзоров - банки/кредиты

    $1000

    Нужен простой или глубокий рерайт новостей Обзоров новых кредитных предложений от различных любых банков и организаций России. Предоставляются темы, категории для текстов. Слова по которым можно искать новости, обзоры. С Вас поиск ...

    Joomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать 20 описаний по примеру

    $50

    Необходимо вставить в маленькое описание информацию из интернета, рерайтить не надо, просто копи паст отдельных позиций. Оплата по 5 рублей за позицию. За подробностями в личку или скайп kirandia18

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад