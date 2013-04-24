Статья на строительную тематику

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Завершен16 заявок175 просмотров

Нужна уникальная статья, сегодня или завтра утром. Объем 2000 з.б.п.

12 лет назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Отличный копирайтер, все быстро, четко по тз и в точку. Рекомендую.
Очень приятно было работать! Всегда в контакте. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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