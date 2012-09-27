Вывести на сайт новости + подключить шаблоны (под темы) Работа на пол дня. ---- Сайт: www.nirvana-vl.ru ---- Оплата только после 50% выполненных работ! ---- 2000 руб.
Написать плагины для WordPress
Требуется написать 2 плагина и внести небольшие изменения в сам скрипт.
Все детали описаны в прикрепленном ТЗ.
Прошу предлагать свои цены и сроки разработки.
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