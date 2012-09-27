Доработка DLE сайта, PHP, HTML.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки116 просмотров

Пациент: http://sputnik-tv.org/

Нужно сделать:

- изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть).

- изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, сделать проверку на заполнение).

Работа не сложная, много мелких изменений. Исполнитель должен знать ДЛЕ, владеть PHP и HTML.

Да прибудет с вами сила.

DLEHTMLPHP
13 лет назад
stdup
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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