Нужна помощь по джумле очень срочно. Правки незначительные.
Доработка DLE сайта, PHP, HTML.
Пациент: http://sputnik-tv.org/
Нужно сделать:
- изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть).
- изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, сделать проверку на заполнение).
Работа не сложная, много мелких изменений. Исполнитель должен знать ДЛЕ, владеть PHP и HTML.
Да прибудет с вами сила.
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