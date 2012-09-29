Сделать стильный, но в то же время простой дизайн шаблонов: 1. главная портальная страница: а) шапка на весь экран, б) тело – 3 колонки, в) футер на весь экран (копирайты, счетчики) 2. шаблон внутренних реализованных ...
Доработка W2W. Городской портал на DLE
Добрый день всем. Нужно доработать CMS W2W.Городской портал на DLE.
Что нужно:
1. Подправить редакторы в админке
2. Подправить несколько модулей и настроить вывод
итп...
Вообщем нужно довести до ума корявый двиг. Подробнее в лс.
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