Доработка W2W. Городской портал на DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день всем. Нужно доработать CMS W2W.Городской портал на DLE.

Что нужно:

1. Подправить редакторы в админке

2. Подправить несколько модулей и настроить вывод

итп...

Вообщем нужно довести до ума корявый двиг. Подробнее в лс.

DLE
13 лет назад
roman_zaharov
Захаров 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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