Здравствуйте, 1)необходимо помочь с корректировкой урлов на сайте с вида: http://4fot.ru/vrn/tegs-1+%EC%E0%FF на 4fot.ru/vrn/tegs-1-maya 2)Есть подобная проблема на ворд прес, там необходимо исключить из поиска определенные страницы ...
Модуль система доверия \ штрафов. DLE 9.6
Нужно написать плагин для DLE 9.6 на подобие вот этого http://skripters.biz/dle_moduli_commercial/3663-modul-shtrafy.html
Напишите с 0 или возьмете за основу тот плагин - мне все равно, главное чтобы работало как надо.
Суть плагина:
У каждого юзера по умолчанию уровень доверия равен 0. Администратор или модератор ресурса вручную выдает юзеру определенное количество баллов за правильно оформленную новость. Допустим, 1ый раз он выдал +2 балла. Через 5 дней, модератор выдал еще +2 балла. Как только набирается определенное количество баллов, юзер переходит в другую группу пользователей, в которой может размещать новости без модерации. При этом цвет ника юзера меняется, допустим, на зеленый.
Тоже самое в обратную сторону. Модератор может выдать -2 балла, как только наберется, допустим -10 баллов, юзер уходит в бан.
Модер может выдавать баллы как за опубликованные новости, так и за комментарии. Если модер выдает минусовые баллы, то причина этого должна уходить в ПМ юзеру.
Практически, все как на http://skripters.biz/dle_moduli_commercial/3663-modul-shtrafy.html
Пишите свои контакты :)
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