Модуль система доверия \ штрафов. DLE 9.6

Нужно написать плагин для DLE 9.6 на подобие вот этого http://skripters.biz/dle_moduli_commercial/3663-modul-shtrafy.html

Напишите с 0 или возьмете за основу тот плагин - мне все равно, главное чтобы работало как надо.

Суть плагина:

У каждого юзера по умолчанию уровень доверия равен 0. Администратор или модератор ресурса вручную выдает юзеру определенное количество баллов за правильно оформленную новость. Допустим, 1ый раз он выдал +2 балла. Через 5 дней, модератор выдал еще +2 балла. Как только набирается определенное количество баллов, юзер переходит в другую группу пользователей, в которой может размещать новости без модерации. При этом цвет ника юзера меняется, допустим, на зеленый.

Тоже самое в обратную сторону. Модератор может выдать -2 балла, как только наберется, допустим -10 баллов, юзер уходит в бан.

Модер может выдавать баллы как за опубликованные новости, так и за комментарии. Если модер выдает минусовые баллы, то причина этого должна уходить в ПМ юзеру.

Практически, все как на http://skripters.biz/dle_moduli_commercial/3663-modul-shtrafy.html

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