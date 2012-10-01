Joomla (небольшие доработки)

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Закрыт2 заявки100 просмотров

Нужно подогнать стандарты сайта http://www.ssangyong-avtograd.ru под http://www.symotor.ru

Баннеры на страницах моделей.

http://www.symotor.ru/model/new_actyon/

Заголовки

Цвет надписи в главном меню.(новый рекстон)

Выбор цвета модели.

http://www.symotor.ru/model/new_actyon/colors/

Слайдер на главной.

Галереи моделей

http://www.symotor.ru/model/new_actyon/gallery/

Joomla
13 лет назад
dr__gonzo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров