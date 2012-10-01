Нужна небольшая доработка плагина для WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок119 просмотров

Плагин "live-countdown-timer" для WordPress (отсчитывает время до события).

Требуется убрать отображение минут и секунд.

Оплата в WebMoney.

WordPress
13 лет назад
Fau
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена очень быстро и качественно. Дмитрию моя благодарность и наилучшие рекомендации.
Отличный заказчик. Сформулировал понятное задание, сделал предоплату, и моментально проверил результат. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад