Апнуть с Joomla 1.5 до 2.5.7.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок130 просмотров

Необходимо Апнуть Джумлу, с 1.5 до 2.5.7. без косяков!

жду заявок только с исполнителями с опытом!

P.S. всё должно работать идеально на выходе и БЕЗ КОСЯКОВ!

Заявки скрыты!

Сроки реализации - 1 неделя!

Joomla
13 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров