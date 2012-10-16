Необходимо портировать iOS приложение на Mac платформу. Оригинальное приложение написано на OBJ C c ARC. Портировать необходимо iPad версию. https://itunes.apple.com/ru/app/id496093529 Жду предложений со сроками и ценами.
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