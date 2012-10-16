cohe4ko1

Иван cohe4ko1

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задание для программиста Objective C под OS X

    Необходимо портировать iOS приложение на Mac платформу. Оригинальное приложение написано на OBJ C c ARC. Портировать необходимо iPad версию. https://itunes.apple.com/ru/app/id496093529 Жду предложений со сроками и ценами.

    iOS
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения для iPad

    Требуется iOS программист для создания приложения для iPad. Тематика - удобный текстовый редактор со своей клавиатурой (без использования системной клавиатуры) Детали в тз по запросу. Только для фрилансеров. Не для контор.

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка и подгонка шаблона WordPress

    Задача: Есть купленый шаблон http://themeforest.unitedthemes.com/wpversions/nevada/1/ Необходимо сделать следующее: - русифицировать шаблон - добавить виджеты справа для: fb, vk, g+ - добавить плагин комментирования поста через fb, vk - авторизация ( регистрация) через соцсети fb, vk, g+ - сделать страницу расписания ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад