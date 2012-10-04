Создать из HTML-верстки шаблон для Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок117 просмотров

Есть чистая HTML верстка. Нужно из нее создать шаблон для Joomla 2.5:

- вставить позиции модулей (меню, новости, контент).

Для проверки есть установленная Joomla 2.5 на тестовом сервере.

Для проверки контента использовать "Lorem Ipsum".

HTMLJoomla
13 лет назад
incarnate
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
1 день
Очень понравилось сотрудничество. Быстро и качественно. Рекомендую как хорошего исполнителя. Большое спасибо
Только положительные эмоции от работы с Михаилом Чёткое ТЗ, прекрасные исходники, интересное общение Оплатил больше чем договаривались В общем - мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад