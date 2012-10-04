Есть проект на umi.cms (шаблоны xslt), прошлый программист пропал, не доделав часть работы. Есть большой список нестандартных полей в модуле каталога, нужно сделать, чтобы все они отображались в "версии для печати". Плюс сделать, ...
Требуется специалист по WP
Постоянное удалённое сотрудничество.
Оплата по проектная
Требования:
Оперативное внесение правок
Качественная вёрстка шаблонов
Корректное отображение во всех устройствах
Он-лайн в рабочее время
Работа, которая сдана не во время - не оплачивается!!
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