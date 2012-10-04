Требуется специалист по WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки129 просмотров

Постоянное удалённое сотрудничество.

Оплата по проектная

Требования:

Оперативное внесение правок

Качественная вёрстка шаблонов

Корректное отображение во всех устройствах

Он-лайн в рабочее время

Работа, которая сдана не во время - не оплачивается!!

WordPress
13 лет назад
Vereon-job
Вячеслав 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров