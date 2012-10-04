Установка и настройка компонента вакансий и резюме

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок69 просмотров

Требуется установить и настроить компонент вакансий на сайт с Joomla. В дальнейшем может потребоваться доработка компонента под наши нужды, поэтому сразу предупреждаю - кто не может разбираться в коде предложенного компонента и не сможет изменить его функционал по-необходимости - даже не добавляйтесь. В дальнейшем планируется монетизировать компонент.

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Joomla
13 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров