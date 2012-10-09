Специалист для работы над сайтом на Livestreet

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Требуется опытный специалист для оперативной работы над проектом на Livestreet - постоянное выполнение небольших задач с моментальной оплатой за каждую, повышение надежности работы проекта. Срочно. При успешной работе подключим вас к решению задач по другим крупным проектам.

13 лет назад
Dmitry555777
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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