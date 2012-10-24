Сделать биржевые часы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Необходимо разработать биржевые часы по аналогии с http://www.stocktime.ru/ для 9 городов. Пожелания по дизайну утверждены.

В часах должно активным цветом подсвечиваться время работы (если текущее время попадает в часы работы)

и выделяться серым цветом - если текущее время не попадает период, когда биржа работает.

Список городов:

Веллингтон, Сидней, Токио, Сингапур, Дубай, Москва, Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк

Прошу сообщить сроки и стоимость.

Предпочтительный метод оплаты - Liqpay или карточка приватбанка.

13 лет назад
voltaire
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Спасибо, все сделал вовремя и согласно ТЗ. Приятно было работать!
Рекомендую Сергея как ответственного работодателя. полное и исчерпывающее ТЗ, регулярная связь, моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад