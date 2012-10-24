На сайте имеются некоторые недоработки по JS. Нужно поправить ошибки, протестировать работу парочки скриптов в разных браузерах. Кроме того необходимо написать простенькую функцию, которая запоминала бы город посетителя (при выборе вручную). в общем для специалиста ...
Сделать биржевые часы
Необходимо разработать биржевые часы по аналогии с http://www.stocktime.ru/ для 9 городов. Пожелания по дизайну утверждены.
В часах должно активным цветом подсвечиваться время работы (если текущее время попадает в часы работы)
и выделяться серым цветом - если текущее время не попадает период, когда биржа работает.
Список городов:
Веллингтон, Сидней, Токио, Сингапур, Дубай, Москва, Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк
Прошу сообщить сроки и стоимость.
Предпочтительный метод оплаты - Liqpay или карточка приватбанка.
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