Сделать биржевые часы

Необходимо разработать биржевые часы по аналогии с http://www.stocktime.ru/ для 9 городов. Пожелания по дизайну утверждены.

В часах должно активным цветом подсвечиваться время работы (если текущее время попадает в часы работы)

и выделяться серым цветом - если текущее время не попадает период, когда биржа работает.

Список городов:

Веллингтон, Сидней, Токио, Сингапур, Дубай, Москва, Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк

Прошу сообщить сроки и стоимость.

Предпочтительный метод оплаты - Liqpay или карточка приватбанка.