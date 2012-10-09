Надо сделать график движения валют по металлам

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Надо сделать график движение по металам,

с 2008 года.

Тут брать котировки:

http://www.nbrb.by/statistics/valuables/bankIngots/

13 лет назад
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

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