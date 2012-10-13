Нужен парсер желательно на php с открытым кодом. вариант №1 Парсить каталог Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata… выгрузка в csv по определённому шаблону(phpshop) - (название+фото+характеристики) ...
Форма онлайн-заказа
Необходимо на сайте http://arenda4event.ru/ сделать, чтобы работала форма онлайн-заказа (ленточка слева).
С проверкой вводимых данных, информировании об отправке/ошибках.
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