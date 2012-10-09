Правки на статическом сайте без CMS. PHP

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Нужно внести мелкие корректировки на сайте.

1 из корректировок – "Вставить модуль раскрывающего текста на главной , пример tkwelt.com.ua/ , смотрите в самом низу, кнопка – читать далее"

Подробности в скайп или аську

skype - vpromo

icq - 423117008

PHP
13 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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