Создание инвестиционного фонда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Создание инвестиционного проекта пример: https://paygrand.com/

13 лет назад
sepejka125
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер резюме rabota.ru на PHP/MySQL

    Нужен граббер (парсер) резюме rabota.ru на PHP. Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист для удаленной работы

    Имеется несколько сайтов и периодически возникает потребность в доработке программного кода, установки скриптов и т.п. Желателен опыт работы с движком Oscommerce и демократичные расценки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки на статическом сайте без CMS. PHP

    Нужно внести мелкие корректировки на сайте. 1 из корректировок – "Вставить модуль раскрывающего текста на главной , пример tkwelt.com.ua/ , смотрите в самом низу, кнопка – читать далее" Подробности ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма онлайн-заказа

    Необходимо на сайте http://arenda4event.ru/ сделать, чтобы работала форма онлайн-заказа (ленточка слева). С проверкой вводимых данных, информировании об отправке/ошибках.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер каталога товаров

    Нужен парсер желательно на php с открытым кодом. вариант №1 Парсить каталог Мерлиона www.merlion.ru/ www.merlion.ru/goods/cata… выгрузка в csv по определённому шаблону(phpshop) - (название+фото+характеристики) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать биржевые часы

    Необходимо разработать биржевые часы по аналогии с http://www.stocktime.ru/ для 9 городов. Пожелания по дизайну утверждены. В часах должно активным цветом подсвечиваться время работы (если текущее время попадает в часы работы) и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить JavaScript на сайте

    На сайте имеются некоторые недоработки по JS. Нужно поправить ошибки, протестировать работу парочки скриптов в разных браузерах. Кроме того необходимо написать простенькую функцию, которая запоминала бы город посетителя (при выборе вручную). в общем для специалиста ...

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад