Контент не слушается редактора! MODX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

Здравствуйте! Ну собственно такая проблема. Делаю выравнивание и прочие операции в редакторе, но на сайте ничего не меняется

MODX
13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров