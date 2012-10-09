Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности ...
Синхронизация БД с веб-сайтом
Требуется синхронизировать ряд БД mysql с формами вывода списков на сайте и базами данных пользователей на форуме.
Также понадобится консультация на этапе создания сайта с целью закладки всех необходимых для этого функций.
Предоплата. Срок выполнения до 7 дней.
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