Синхронизация БД с веб-сайтом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок170 просмотров

Требуется синхронизировать ряд БД mysql с формами вывода списков на сайте и базами данных пользователей на форуме.

Также понадобится консультация на этапе создания сайта с целью закладки всех необходимых для этого функций.

Предоплата. Срок выполнения до 7 дней.

MySQL
13 лет назад
xcubes
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров