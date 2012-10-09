Парсинг сайтов по рекламам в Google

Задача в следующем. Нужно спарсить интернет-магазины по ключевым запросам, которые выводятся в гугл или яндекс рекламе или и там и там.

Если запрос идет например с сайта google.ru, то мне нужны украинские сайты с доменом ua, если это google.com.ua, то мне нужны российские сайты, с доменом .ru

Другими словами, мне нужны украинские магазины, которые рекламируют себя в России, и наоборот – российские магазины, которые рекламируют себя в украине

icq 572022957