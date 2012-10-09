Необходимо: 1.Установить и настроить LiveStreet 1.0.1 на хостинге заказчика. 2. Установить и настроить необходимые плагины. 3. Установить и настроить шаблон со сборкой Flow. 4. Провести пусконаладочные работы. ...
Парсинг сайтов по рекламам в Google
Задача в следующем. Нужно спарсить интернет-магазины по ключевым запросам, которые выводятся в гугл или яндекс рекламе или и там и там.
Если запрос идет например с сайта google.ru, то мне нужны украинские сайты с доменом ua, если это google.com.ua, то мне нужны российские сайты, с доменом .ru
Другими словами, мне нужны украинские магазины, которые рекламируют себя в России, и наоборот – российские магазины, которые рекламируют себя в украине
icq 572022957
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