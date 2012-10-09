Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности ...
Разработать компоненту для Джумлы 2.5.
Необходимо разработать компоненту для джумлы 2.5.
Компонента будет предоставлять возможность для расширенного управления правами и группами пользователей, разграничивать доступ к контенту
Главные требования это скорость и качество.
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