Разработать компоненту для Джумлы 2.5.

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки106 просмотров

Необходимо разработать компоненту для джумлы 2.5.

Компонента будет предоставлять возможность для расширенного управления правами и группами пользователей, разграничивать доступ к контенту

Главные требования это скорость и качество.

Joomla
13 лет назад
naprolom
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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