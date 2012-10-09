Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности ...
Написать парсер, спарсить и вставить контент
Написать парсер, спарсить и вставить контент в modx
icq 458089587
Заявки фрилансеров
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