Спарсить несколько магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Требуется спарсить несколько магазинов и все скомпоновать в один файл для импорта в виртмарт джумлы.

Joomla
13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров