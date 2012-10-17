Переинтеграция верстки формы для сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Есть сайт на Битриксе - закрытая корпоративная система. На нем есть форма(ок. 15 полей) для занесения в систему параметров нового семинара. Сделали редизайн этой формы. Верстка нового дизайна есть.

Требуется переинтегрировать верстку существующей формы, добавить в нее некоторые поля.

В новой и старой версиях формы несколько отличается набор полей. Нужно сделать чтобы данные изо всех полей записывались в иб. На сайте есть несколько групп пользователей. Для одной группы скрываются некоторые поля формы. Текущая(рабочая) форма является частью некоторой страницы.После переинтеграции верстки она должна открываться во всплывающем окне.

Присылайте предварительную оценку по цене и срокам. Ответившим вышлю скрины нового и старого вида формы, отвечу на вопросы.

13 лет назад
AlexandraV
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Заказывала у Алексея переинтеграцию верстки большой формы и ряд небольших правок по сайту на Битрикс. На этапе обсуждения работы он сразу задал несколько полезных вопросов, позволивших более точно сформулировать тз. Понравилось, что Алексей работает по принципу "обсудить все правки и назначить за них конкретную цену", а не по часам, с озвучиванием стоимости после выполнения работ. Цену за услуги Алексей озвучил выше средней, но я знала, что сайт сложный, и при внесении доработок обязательно вылезет какая-нибудь проблема, решение которой доведет эту цену до устраивающего уровня. Так и вышло, но проблема была решена. В процессе работы Алексей был на связи, заранее предупреждал когда на связи не будет и когда появится, внимателен к заказчику и вежлив в общении(кто с фрилансерами работал, понимает, что не для всех это вещи сами собой разумеющиеся). По первому сотрудничеству впечатления положительные. Планирую обращаться и в дальнейшем за оценкой задач, и, весьма возможно, еще поработаем.
Александра, был рад с вами поработать. Спасибо.

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Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад