Нужен человек отлично разбирающийся в расширениях Joomla 1.5. Задание такое: нужно взять любой нормально работающий модуль онлайн радио, и слегка изменить его визуально, а так же полностью заменить его радио каналы, второе даже важнее. Подробности ...
Переинтеграция верстки формы для сайта на Битриксе
Есть сайт на Битриксе - закрытая корпоративная система. На нем есть форма(ок. 15 полей) для занесения в систему параметров нового семинара. Сделали редизайн этой формы. Верстка нового дизайна есть.
Требуется переинтегрировать верстку существующей формы, добавить в нее некоторые поля.
В новой и старой версиях формы несколько отличается набор полей. Нужно сделать чтобы данные изо всех полей записывались в иб. На сайте есть несколько групп пользователей. Для одной группы скрываются некоторые поля формы. Текущая(рабочая) форма является частью некоторой страницы.После переинтеграции верстки она должна открываться во всплывающем окне.
Присылайте предварительную оценку по цене и срокам. Ответившим вышлю скрины нового и старого вида формы, отвечу на вопросы.
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