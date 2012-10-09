Необходимо доделать граббер

Граббер для сайта auto.ru

Недавно сайт усилил систему защиты от сбора телефонов в объявлениях.

Сам граббер почти дописан, сейчас он собирает по заданным параметрам наименования машин и знает адрес, по которому необходимо запрашивать номер телефона.

Для запроса телефона необходимо симитировать ajax-запрос. Сейчас сервер в ответ на простой запрос отвечает что-то вроде "Запросы к данной странице можно вести только с домена auto.ru"

Задача: закончить эту часть граббера (реализовать возможность сбора номеров, просто сформировав правильный запрос) и настроить на одном из хостингов (nic.ru или timeweb) cron на выполнение этого скрипта раз в минуту || 5 минут

Работы не много, по-сути. Сначала вникнуть в суть написанного (тут я проведу экскурс, так-что это много времени не займёт), далее сформировать грамотный запрос и настроить cron

Цена: 1000 рублей