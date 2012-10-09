Обновление CMS Livestreet

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Закрыт1 заявка60 просмотров

Есть сайт на версии 0.4.2 - http://vforme.ru Необходимо безболезненно перенести на 1.0.1 с шаблоном soccial (уже имеется) + переустановить пару плагинов.

Интересует стоимость и срок.

13 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров