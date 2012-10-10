Исправить отображение категории в Shop-Script

В интернет-магазине на базе WA Shop-Script выявилась проблема. Для товаров одной из категорий в карточке товара упорно указывается неправильная категория. Также показывает с ошибкой связанные товары. Проблема наблюдается только в одной из категорий сайта.

В админке категории показаны как надо, в базе данных, которую сайт импортирует через CSV - тоже правильно.

Требуется найти причину и устранить ошибку.

Оплата по договоренности, предоплата без проблем.