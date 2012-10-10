Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (во вложении). Картинки есть в только кореле. При необходимости дизайнер сможет в рабочем порядке вносить изменения. Никаких сложных манипуляций не требуется. Сайт-визитка с текстовым наполнением. Изменение текстов должно ...
Разработка на PHP с API Fotolia.ru
Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla.
Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который включается признак "fotolia" и задаются поисковые слова. Далее скрипт на лету снаружи сайта выводит содержимое этой категории через API. Либо не налету, если их API это позволяет (что лучше).
Пишите пожалуйста сразу примерный бюджет.
P.S. Также после этого на API фотолии нужно будет разработать отдельный сайт.
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