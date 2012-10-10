Сверстать дизайн, настроить модули для сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Сверстать дизайн, настроить модули для сайта

Дата предварительной сдачи: 15 октября 2012 г.

Дата окончательной сдачи: 17 октября 2012 г.

Дизайн - есть

ВАРИАНТЫ CMS:

Только бесплатная

> WordPress

> Modx

Joomla – не предлагать!

Ссылка на все материалы:

http://files.mail.ru/CB6O2Y

ПЕРЕД ОТВЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ТЗ !!

В ОТВЕТЕ НА ПРОЕКТ УКАЗАТЬ:

> Предложение по CMS

JoomlaMODXWordPress
13 лет назад
tima_sha
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров