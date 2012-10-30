Сверстать и "натянуть" на Joomla 2.5 сайт-визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

Нужно сверстать и ""натянуть" на Джумлу 2.5 несложный сайт визитку. Есть дизайн в PSD. Просьба обязательно ознакомиться с техническим заданием.

От вас требуется сроки+стоимость.

Joomla
13 лет назад
Alvin79
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня
С удовольствием буду еще заказывать проекты. Проект был выполнен на высоком уровне. Все было сделано качественно и в отведенный срок!
Рекомендую, как отличного заказчика

Заявки фрилансеров

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад