Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla. Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который ...
Сверстать и "натянуть" на Joomla 2.5 сайт-визитку
Нужно сверстать и ""натянуть" на Джумлу 2.5 несложный сайт визитку. Есть дизайн в PSD. Просьба обязательно ознакомиться с техническим заданием.
От вас требуется сроки+стоимость.
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