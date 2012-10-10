Натянуть дизайн на CMS (Drupal, Joomla)

Есть дизайн сайта в PSD

необходимо его разместить на нашем сервере сверстать и на CMS

1. фон будет меняться

2. через 10 секунд после посещения сайта будет всплывать форма экспресс-заказа услуги

3. в стоимость сразу включить то что в контактах будет форма, карта и сама страница контактов

4. размещение 3х кодов (2 счетчика и 1 онлайн консультант)

5. размещение 5 внутренних страниц с оригинальным дизайном текста и внутренними картинками (еще в работе)

6. галлерея работ

7. нижние баннеры при наведении увеличиваются

дизайн главной https://www.dropbox.com/s/x58nwhgc8qgvwve/mirvest_index_02%2B.png

оплата:

если у вас есть отзывы и рейтинг, 50% аванс

если вы без отзывов и рейтинга (терять нечего), без аванса

оплата: ЯД, QIWI, Безнал на счет юр лица, на телефон.