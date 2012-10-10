Необходимо через API Fotolia.ru реализовать механизм добавления категорий по заданным критериям товаров на существующий сайт интернет-магазина. Магазин на движке Simpla. Видение реализации - через систему администрирования магазина создается новая категория у который ...
Натянуть дизайн на CMS (Drupal, Joomla)
Есть дизайн сайта в PSD
необходимо его разместить на нашем сервере сверстать и на CMS
1. фон будет меняться
2. через 10 секунд после посещения сайта будет всплывать форма экспресс-заказа услуги
3. в стоимость сразу включить то что в контактах будет форма, карта и сама страница контактов
4. размещение 3х кодов (2 счетчика и 1 онлайн консультант)
5. размещение 5 внутренних страниц с оригинальным дизайном текста и внутренними картинками (еще в работе)
6. галлерея работ
7. нижние баннеры при наведении увеличиваются
дизайн главной https://www.dropbox.com/s/x58nwhgc8qgvwve/mirvest_index_02%2B.png
оплата:
если у вас есть отзывы и рейтинг, 50% аванс
если вы без отзывов и рейтинга (терять нечего), без аванса
оплата: ЯД, QIWI, Безнал на счет юр лица, на телефон.
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