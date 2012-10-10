Добавить видео на сайт

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки126 просмотров

Требуется добавить возможность добавлять видео на сайт как показано на картинке: http://clip2net.com/s/2nHN4

Нужна возможность привязки контента к странице. (Открываешь одну страницу - одно виде, открываешь другую - другое.)

При нажатии на play необходимо увеличение видео.

Также, необходимо как-то выделить блок с видео. Подсвечиванием фразы "видео" или как-то ещё.

Принимаются предложения о более грамотном размещении видеоконтента на сайте.

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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