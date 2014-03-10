Восстановить пароль администратора в Друпале

Собственно, задача в заголовке.

Ситуация такая: сайтом не пользовались месяца 4, потом надо было изменить телефоны на странице. Пароль не сработал, попробовал восстановить, но оказалось, что указан был ошибочный электронный адрес. Через хостинг залез в таблицу user, поменял адрес, но все равно восстановление пароля мне на почту ничего не прислало.

Доступ к хостингу, к базе есть, вышлю.