Восстановить пароль администратора в Друпале

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок155 просмотров

Собственно, задача в заголовке.

Ситуация такая: сайтом не пользовались месяца 4, потом надо было изменить телефоны на странице. Пароль не сработал, попробовал восстановить, но оказалось, что указан был ошибочный электронный адрес. Через хостинг залез в таблицу user, поменял адрес, но все равно восстановление пароля мне на почту ничего не прислало.

Доступ к хостингу, к базе есть, вышлю.

13 лет назад
mbob72
Михаил 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Сделано нормально, претензий нет
Работой с Михаилом полностью доволен.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад