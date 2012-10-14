Нужно сделать для Joomla 1.0.12 и последующих версий 2.5 и т.д. измененный текстовый редактор из Joomla 2.5 или аналогичный с некоторыми доработками. Все задание в файле. Пишите опыт, срок и цену.
Правка модуля топа авторов на DLE
Необходимо подправить модуль Utop 3 таким образом, чтобы с первого числа отображался топ авторов за месяц, а так-же, чтобы указывалось общее количество новостей каждого автора. Прикрепил скрины, как есть и как надо.
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