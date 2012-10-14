Правка модуля топа авторов на DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки133 просмотра

Необходимо подправить модуль Utop 3 таким образом, чтобы с первого числа отображался топ авторов за месяц, а так-же, чтобы указывалось общее количество новостей каждого автора. Прикрепил скрины, как есть и как надо.

DLE
13 лет назад
slan82
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполена качественно в кратчайшие сроки, все доволен.
Приятный заказчик. Доступное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад