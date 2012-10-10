Таймер обратного отсчета в интернет-магазин

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок105 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно поставить таймер (http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=1135) в магазин (Opencart) на главную страницу и на страницу продукта.

Таймер настроить на сутки, по окончанию должен начинаться заново.

Стоимость: 100 руб

Оплата: Яндекс.деньги

Skype: Xandrick01

ICQ: 309-882-401

Opencart
13 лет назад
Xandrick
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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